В Минпромторге назвали срок введения льготной ипотеки для сотрудников ОПК
Льготная ипотека может быть распространена на сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до конца 2023 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника — 2023», передает ТАСС.
«В части льготной ипотеки решение президентом принято, она будет расширена для всех предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас ведется подготовка соответствующего акта, до конца года, я думаю, он будет принят», — заявил Шпак.
При этом Шпак сказал, что пока не может назвать точные сроки.
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили ввести льготную ипотеку под 5% для работников ОПК в конце марта 2023 года.
По данным газеты «Известия», льгота будет распространяться на новостройки и вторичное жилье в городах, где нет первичного, а также на строительство частных домов.
Максимальная сумма займа, согласно инициативе депутатов, не должна превышать 9 млн руб. в регионах с населением менее 1 млн человек и 18 млн руб. в субъектах с более чем 1 млн жителей.
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