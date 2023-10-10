В Минпромторге назвали срок введения льготной ипотеки для сотрудников ОПК

Минпромторг: до конца года льготную ипотеку могут расширить на сотрудников ОПК

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Льготная ипотека может быть распространена на сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до конца 2023 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника — 2023», передает ТАСС.

«В части льготной ипотеки решение президентом принято, она будет расширена для всех предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сейчас ведется подготовка соответствующего акта, до конца года, я думаю, он будет принят», — заявил Шпак.

При этом Шпак сказал, что пока не может назвать точные сроки.

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили ввести льготную ипотеку под 5% для работников ОПК в конце марта 2023 года.

По данным газеты «Известия», льгота будет распространяться на новостройки и вторичное жилье в городах, где нет первичного, а также на строительство частных домов.

Максимальная сумма займа, согласно инициативе депутатов, не должна превышать 9 млн руб. в регионах с населением менее 1 млн человек и 18 млн руб. в субъектах с более чем 1 млн жителей.