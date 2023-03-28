В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Льготу предлагается распространить на новостройки и вторичное жилье в городах, где нет первичного, а также на строительство частных домов. Максимальная сумма займа под 5% годовых, согласно идее депутатов, не должна превышать 9 млн руб. в регионах с населением менее 1 млн человек и 18 млн руб. в субъектах с более чем 1 млн жителей.

По данным издания, инициативу депутатов уже направили в Минфин. Ввести льготную ипотеку для работников ОПК предложили вместо аналогичной меры, которую планировало установить ведомство.

«Говорить о любом поощрении госслужащих и чиновников можно только в случае их особых заслуг в зоне СВО», — заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский. По его мнению, «люди которые в три смены на заводах собирают танки, в настоящий момент гораздо больше заслуживают мер поддержки».

Якубовский добавил, что льготная ипотека позволить решить проблему с дефицитом кадров в ОПК. Как утверждают депутаты в своем письме, нехватка специалистов в этой сфере в ближайшее время достигнет 400 тыс. человек.

О планах Минфина предложить ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих 27 марта узнал РБК. В ведомстве намерены представить в правительство «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета». Мера должна мотивировать чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Федеральный чиновник подтвердил РБК планы министерства, уточнив, что «это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]». Данные по возможному размеру субсидируемой процентной ставки он не раскрыл.