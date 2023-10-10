Король Иордании поручил направить в сектор Газа гуманитарную помощь

Рафах, Сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Король Иордании Абдалла II поручил направить гуманитарную помощь в сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает канцелярия короля.

«Его Величество король Абдалла во вторник издал директивы направить медицинскую и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа через пограничный переход Рафах при полной и предварительной координации с Египтом», — говорится в сообщении.

При этом 10 октября КПП «Рафах» приостановил работу из-за израильских обстрелов. Днем ранее пункт также был закрыт после израильского авиаудара в секторе Газа недалеко от границы с Египтом. Позже КПП возобновил работу.

Кроме того, король издал отдельную директиву с требованием как можно скорее выявить потребности палестинцев на западном берегу реки Иордан.

7 октября начался самый крупный за последние 50 лет конфликт между Израилем и движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Власти Израиля объявили о фактическом состоянии войны впервые с 1973 года.

По данным на 10 октября, со стороны сектора Газа погибли около 800 человек, более 4 тыс. пострадали, со стороны Израиля — более 900 погибших и свыше 2,4 тыс. раненых.

10 октября Армия обороны Израиля заявила, что освободила все граничащие с сектором Газа города, а также полностью завершила эвакуацию населения. За все время боевых действий по сектору Газа были нанесены сотни авиаударов.