Израиль отчитался о более чем 250 авиаударах по Газе за день
Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары по 100 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа, общее количество ударов по сектору превысило 250.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
«Десятки истребителей недавно атаковали более 100 целей в районе Аль-Фуркан. За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковала более 250 целей этом районе», — говорится в сообщении.
Кроме того, ЦАХАЛ отчиталась о поражении подземных туннелей ХАМАС в районе Рафах. По ним боевики ХАМАС перемещали амуницию и боеприпасы, рассказали в израильском Министерстве обороны.
10 октября ЦАХАЛ заявила, что освободила все граничащие с сектором Газа города, а также полностью завершила эвакуацию населения. Затем она объявила о крупномасштабном ударе по объектам в Газе.
Израильские ВВС уже атаковали военный комплекс и склад оружия. Кроме того, был нанесен удар по пункту управления, «который использовался ХАМАС для осуществления террора против Израиля».
ХАМАС заявил, что в ответ нанес ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В нескольких городах Израиля прозвучала воздушная тревога.
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