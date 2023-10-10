ВВС Израиля за день нанесли более 250 ударов по целям в секторе Газа

Израиль отчитался о более чем 250 авиаударах по Газе за день

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Истребители ВВС Израиля нанесли в течение дня удары по 100 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа, общее количество ударов по сектору превысило 250.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Десятки истребителей недавно атаковали более 100 целей в районе Аль-Фуркан. За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковала более 250 целей этом районе», — говорится в сообщении.

Кроме того, ЦАХАЛ отчиталась о поражении подземных туннелей ХАМАС в районе Рафах. По ним боевики ХАМАС перемещали амуницию и боеприпасы, рассказали в израильском Министерстве обороны.

10 октября ЦАХАЛ заявила, что освободила все граничащие с сектором Газа города, а также полностью завершила эвакуацию населения. Затем она объявила о крупномасштабном ударе по объектам в Газе.

Израильские ВВС уже атаковали военный комплекс и склад оружия. Кроме того, был нанесен удар по пункту управления, «который использовался ХАМАС для осуществления террора против Израиля».

ХАМАС заявил, что в ответ нанес ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В нескольких городах Израиля прозвучала воздушная тревога.