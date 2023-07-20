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Дума во втором чтении приняла законопроект о налогах для уехавших россиян

Госдума приняла во втором чтении законопроект о налогах для работающих из-за рубежа
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Госдума приняла во втором чтении законопроект об НДФЛ по ставке 13% (15% в случае дохода свыше 5 млн руб. в год) для россиян, которые после выезда из страны утратили налоговое резидентство, но остаются штатными сотрудниками на дистанционной работе или работают на фрилансе с отечественными заказчиками, следует из уведомления в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ был одобрен в первом чтении в конце мая.

Законопроект был подготовлен правительством. Он предусматривает, что нововведения для штатных сотрудников, работающих за рубежом, начнут действовать с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го.

Для уплаты налога необходимо будет соблюдение как минимум одного из условий: получатель — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или средства поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.

Статус налогового резидента России утрачивается, в случае если его обладатель находится за пределами России более 183 дней за один календарный год.

Теги
Госдума НДФЛ удаленная работа налог
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