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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле сообщили о 2,8 тыс. раненых с начала войны с ХАМАС

Минздрав Израиля: с начала боевых действий ранения получили 2806 человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

По меньшей мере 2806 человек пострадали с начала военного конфликта в Израиле в результате нападений боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом, как пишет The Times of Israel, сообщило министерство здравоохранения Израиля.

«По состоянию на 13:30 10 октября, 2806 раненых были доставлены в больницы.
Из них 26 находятся в критическом состоянии, 336 — в тяжелом, 534 — в состоянии средней тяжести, 1479 — в легком состоянии», — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что 107 человек лечились от психологического шока, а 210 пациентов все еще проходят медицинское обследование.

Многие из пострадавших с начала военного конфликта уже выписаны, но 535 раненых все еще находятся на лечении в больницах по всей стране.

По последним данным, число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле превысило 1 тыс. человек, более 2,8 тыс. ранены. В Палестине заявляют, что в результате ударов израильской армии в секторе Газа погибли 770 человек, ранены 4,1 тыс.

10 октября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что освободила все граничащие с сектором Газа города, а также полностью завершила эвакуацию населения. Затем она объявила о крупномасштабном ударе по объектам в Газе. Израильские истребители уже атаковали ряд объектов ХАМАС в Газе, в том числе военный комплекс и склад оружия. Кроме того, был нанесен удар по пункту управления, «который использовался ХАМАС для осуществления террора против Израиля».

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В этот же день ХАМАС нанес ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В нескольких городах Израиля прозвучала воздушная тревога.

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Теги
палестино-израильский конфликт пострадавшие Минздрав Израиль
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