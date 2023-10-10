 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль сообщил о 1500 телах убитых боевиков ХАМАС в окрестностях Газы

ЦАХАЛ: в окрестностях сектора Газа обнаружены тела 1500 убитых боевиков ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Вблизи границы с сектором Газа были обнаружены тела 1500 убитых боевиков ХАМАС, сообщает NDTV.

«Около 1500 тел боевиков ХАМАС были обнаружены в Израиле вблизи сектора Газа», — сообщил журналистам представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.

Он добавил, что силы Израиля «более или менее восстановили контроль над границей» с анклавом. По словам представителя ЦАХАЛ, со вчерашнего вечера никто из боевиков не проникал на территорию страны, однако опасность атак на границу все еще сохраняется.

Хехт также сказал, что армия «почти завершила» эвакуацию всех населенных пунктов вокруг границы с сектором Газа.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. По оценке ООН на 10 октября, более 187 тыс. палестинцев оказались вынуждены покинуть свои дома в Газе, «в основном из страха и опасений по поводу безопасности, а также из-за разрушения их домов».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары Израиля по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». Он также отметил, что израильские военные уничтожили сотни террористов и не остановятся на достигнутом.

Читайте на РБК Pro
Как появление лекарств от ожирения повлияет на индустрию «вредной» еды
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет

По последним данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа превысило 700 человек, ранения получили 3,9 тыс. человек.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
палестино-израильский конфликт сектор Газа тела погибших ЦАХАЛ
Материалы по теме
Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 700 человек
Политика
Число погибших израильтян достигло 800 человек
Политика
После нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле обнаружили 260 тел погибших
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
Израиль сообщил о 1500 телах убитых боевиков ХАМАС в окрестностях Газы Политика, 13:53
Головин приехал в сборную России с травмой Спорт, 13:44
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 13:43
Директор такси «Максим» — о новом регулировании таксопарков и таксистов Новая экономика, 13:41
УЕФА отменил решение о допуске юниорских сборных России Спорт, 13:36
Глава Подольска умер на 48-м году жизни Общество, 13:32
В Киргизии банкам поручили усилить контроль за соблюдением всех санкций Политика, 13:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вышел первый тизер «Волшебного участка» с Деревянко в роли Змея Горыныча Life, 13:30
Как выработать полезные привычки без лишних усилий — советы для лентяев Pro, 13:27
В МИДе заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта в Израиле Политика, 13:26
В Южном Бутово возведут новый образовательный центр Город, 13:23
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 13:19
Исследование ПСБ: только 17% россиян инвестировали за последний год​ Пресс-релиз, 13:18
В Wildberries решили привлечь Face ID для защиты от случайных заказов Технологии и медиа, 13:17