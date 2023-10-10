Израиль сообщил о 1500 телах убитых боевиков ХАМАС в окрестностях Газы

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Вблизи границы с сектором Газа были обнаружены тела 1500 убитых боевиков ХАМАС, сообщает NDTV.

«Около 1500 тел боевиков ХАМАС были обнаружены в Израиле вблизи сектора Газа», — сообщил журналистам представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.

Он добавил, что силы Израиля «более или менее восстановили контроль над границей» с анклавом. По словам представителя ЦАХАЛ, со вчерашнего вечера никто из боевиков не проникал на территорию страны, однако опасность атак на границу все еще сохраняется.

Хехт также сказал, что армия «почти завершила» эвакуацию всех населенных пунктов вокруг границы с сектором Газа.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. По оценке ООН на 10 октября, более 187 тыс. палестинцев оказались вынуждены покинуть свои дома в Газе, «в основном из страха и опасений по поводу безопасности, а также из-за разрушения их домов».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары Израиля по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». Он также отметил, что израильские военные уничтожили сотни террористов и не остановятся на достигнутом.

По последним данным палестинского Минздрава, число погибших в секторе Газа превысило 700 человек, ранения получили 3,9 тыс. человек.