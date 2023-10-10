Эксперты рассказали, чем грозит отключение россиян от ПО Volvo

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Отключение россиян от программного обеспечения (ПО) Volvo повлияет на пользование автомобилями этой марки, рассказали опрошенные РБК автоэксперты.

Часть водителей не смогут удаленно управлять некоторыми функциями машины, например включать предварительный прогрев, а также открывать или закрывать двери через приложение, пояснил автоэксперт Артем Бобцов.

Эта проблема будет не у всех владельцев Volvo в России. «Мы по примеру других автопроизводителей знаем, что они не отключают разом всех своих пользователей. Отключают постепенно какие-то функции, отключают постепенно какие-то модели. Никто точно не знает алгоритм отключения. Некоторая хаотичность в вопросе отключения происходит», — сказал Бобцов.

По его словам, это «метод мягкого давления на автовладельцев со стороны автопроизводителей», чтобы они постепенно избавлялись от своих автомобилей.

«Автопроизводители аккуратно подталкивают автовладельцев от них избавляться в России, чтобы никакой связи с российским рынком больше не иметь, чтобы не было необходимости дальше ввозить сюда запчасти, чтобы проводить гарантийный ремонт автомобилей», — подчеркнул он.

Бобцов также отметил невозможность «прописать новые ключи». «Если вы вдруг потеряли ключ от автомобиля, то болванку-то купить можно, но прописать, чтобы она работала с этим автомобилем, в России больше нельзя», — сказал он.

Еще одна проблема может возникнуть при ремонте или замене коробки передач или каких-то электронных компонентов, которые требуют привязки к автомобилю через сервис официального программного обеспечения Volvo, который отключился. «Такой сложный ремонт через какое-то время или уже сейчас станет крайне затруднительным», — заключил автоэксперт.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что отключение от ПО «уже не новая проблема», потому что это давно сделали все немецкие крупные производители.

По его словам, из-за отключения ПО возникают проблемы при заказе запчастей. «Если у автомобиля надо поменять какой-то узел серьезный, например коробку передач, который прописывается через центральный компьютер, нельзя заказать эту деталь напрямую, и даже если вам ее привезут, ее просто так не поставишь, потому они должны быть прописаны через центральный компьютер, а российские дилеры доступа к нему уже не имеют», — отметил Моржаретто.

Обновление ПО, по словам автоэксперта, везут из Европы на флешке, «передавая из рук в руки на границе». Тем не менее это «уже отработанная схема». «У нас такая была по Tesla всегда», — подчеркнул Моржаретто.

«Владельцы премиальных европейских автомобилей в таких ситуациях вынуждены свои машины продавать и пересаживаться на китайцев, потому что есть гарантия на китайские автомобили, есть понимание по запчастям, по дилерам, в случае чего знаешь, куда пойти», — заключил автоэксперт.

Накануне «Известия» сообщили, что российских автовладельцев Volvo отключили от программного обеспечения по распоряжению шведского автоконцерна в рамках санкционной политики.

Ранее немецкие автоконцерны BMW, Audi и Mercedes-Benz отключили российских дилеров от программного обеспечения. После начала военной операции на Украине они сообщали о планах уйти с российского рынка.

В «БорисХофе», который является крупнейшим в России дилерским центром BMW, сообщали, что теперь владельцы этих машин не смогут сделать дубликат ключей, но «есть и другие сложности». Так, сотрудник отдела техобслуживания отметил, что неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику машин.