Власти сообщили о 788 погибших палестинцах

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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 770 человек, еще 4000 ранены, сообщили в Минздраве Палестины. Кроме того, при столкновениях на Западном берегу реки Иордан погибли 18 человек, еще около 100 ранены.

Накануне в министерстве сообщили о 508 погибших.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа уже несколько дней. Это произошло после того, как боевики движения ХАМАС 7 октября прорвались в южную часть Израиля, где начали убивать людей и брать заложников. Группировка также выпустила тысячи ракет по Израилю.

Израильская армия спустя несколько дней после нападения отчиталась о возвращении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны и над границей с сектором Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил в ответ на атаки также прекратить подачу воды, электричества и поставки топлива в сектор Газа.



С израильской стороны, по последним данным Минздрава, погибли более 700 человек, свыше 2,2 тыс. получили ранения. Стороны эвакуируют население из районов, где идут активные боевые действия, — это юг Израиля и сектор Газа. Израиль также рекомендовал эвакуироваться жителям севера страны, который граничит с Ливаном, — там действует исламистская группировка «Хезболла».