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Война санкций ,  
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Лукашенко оценил планы Запада «разрубить единство» Москвы и Минска

Лукашенко заявил о стремлении Запада разрубить единство России и Белоруссии
Сюжет
Война санкций
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Западные страны стремятся разрубить единство Белоруссии и России, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым. Видео с их встречи публикует телеграм-канал «Пул первого», близкий к главе Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, еще в первые дни санкционного давления он уверял, что Белоруссия «из этой ситуации выйдет». По его словам, «так и получается».

«Я сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты должностных лиц оттуда [из западных стран]. Спокойно не будет. Они [на Западе] живут уже и видят, еще не вылезли с Украины, а уже видят, что надо разрубить единство Белоруссии и России. Это плохо, это плохой пример», — сказал президент.

Лукашенко добавил, что эти заявления были сделаны в сентябре—октябре 2023 года.

По его словам, этого хотят все страны на Западе, даже те, которым «до фонаря», что происходит в Минске и Москве и между странами.

В августе этого года Евросоюз расширил санкции против Белоруссии за обход ограничений против России. Кроме того, ЕС ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

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«Эти меры распространяют запрет на экспорт в Белоруссию ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию Белоруссии», — заявили в Еврокомиссии.

В ЕК уточнили, что вводят запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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