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Протесты в Белоруссии ,  
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Канада ввела санкции против Минобороны Белоруссии и Ивана Эйсмонта

Канада ввела санкции против Минобороны Белоруссии и главы Белтелерадиокомпании Эйсмонта
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Протесты в Белоруссии

Власти Канады расширили санкции в отношении Белоруссии и внесли в санкционный список девять физических и семь юридических лиц. Об этом сообщается на сайте канадского МИДа.

В санкционный список попали:

  • председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (Белтелерадиокомпании) Иван Эйсмонт;
  • начальник управления профилактики МВД Олег Каразей;
  • Внутренние войска МВД Белоруссии;
  • холдинг «БелОМО»;
  • ООО «Оборонные Инициативы»;
  • ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»;
  • компания ATE — Engineering;
  • Благотворительный фонд Алексея Талая.

Санкции также ввели против судьи Елены Литвиной, активиста Алексея Талая, командира 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Александра Кривца и председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника. Под них попали Анна Пушкарева (издание «Наша Нива, которое признано в Белоруссии экстремистским, называет ее бизнес-партнером бывшего управделами президента Виктора Шеймана), сын и дочь Шеймана Сергей и Ольга Шейманы.

Расширение санкций приурочено к третьей годовщине президентских выборов, после которых в Белоруссии начались массовые протесты. Оттава расширяет ограничения «в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси», сказано в сообщении.

Санкции вводятся против лиц, ответственных за поддержку страной действий России на Украине, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых, по данным властей, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протесты вылились в столкновения граждан с силами правопорядка, для подавления акций силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, спецтехнику.

Страны Запада не признали результаты выборов и победу Лукашенко и ввели санкции против Минска. Сам президент не раз заявлял, что протесты организованы из-за рубежа.

Теги
Канада Белоруссия санкции
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