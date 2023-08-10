Канада ввела санкции против Минобороны Белоруссии и Ивана Эйсмонта

Власти Канады расширили санкции в отношении Белоруссии и внесли в санкционный список девять физических и семь юридических лиц. Об этом сообщается на сайте канадского МИДа.

В санкционный список попали:

председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (Белтелерадиокомпании) Иван Эйсмонт;

начальник управления профилактики МВД Олег Каразей;

Внутренние войска МВД Белоруссии;

холдинг «БелОМО»;

ООО «Оборонные Инициативы»;

ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»;

компания ATE — Engineering;

Благотворительный фонд Алексея Талая.

Санкции также ввели против судьи Елены Литвиной, активиста Алексея Талая, командира 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Александра Кривца и председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника. Под них попали Анна Пушкарева (издание «Наша Нива, которое признано в Белоруссии экстремистским, называет ее бизнес-партнером бывшего управделами президента Виктора Шеймана), сын и дочь Шеймана Сергей и Ольга Шейманы.

Расширение санкций приурочено к третьей годовщине президентских выборов, после которых в Белоруссии начались массовые протесты. Оттава расширяет ограничения «в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси», сказано в сообщении.

Санкции вводятся против лиц, ответственных за поддержку страной действий России на Украине, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых, по данным властей, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протесты вылились в столкновения граждан с силами правопорядка, для подавления акций силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, спецтехнику.

Страны Запада не признали результаты выборов и победу Лукашенко и ввели санкции против Минска. Сам президент не раз заявлял, что протесты организованы из-за рубежа.