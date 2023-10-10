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Технологии и медиа ,  
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В Wildberries решили привлечь Face ID для защиты от случайных заказов

Wildberries запустит дополнительное подтверждение заказа с Touch ID или Face ID
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами», — сообщили в Wildberries.

Новую опцию планируют запустить в течение месяца. Ее можно будет подключить по желанию. Среди вариантов дополнительного подтверждения заказа — ПИН-код, а также технологии Touch ID и Face ID, и их аналоги на Android.

Ввести дополнительный способ подтверждения было решено после недавней ситуации со «случайным» заказом. «Ребенок сделал заказ в приложении мамы на 250 тыс. руб. Wildberries на основе анализа поведения пользователя пришла к выводу, что ее последний заказ действительно мог быть оформлен ребенком», — сообщили в маркетплейсе.

В мае прошлого года Wildberries уведомляла ряд пользователей, что будет взимать 100 руб. за каждый заказанный товар, от которого потребитель в итоге откажется. Гендиректор компании Татьяна Бакальчук объясняла, что платный возврат нужен для того, чтобы бороться с шопоголиками, а не с обычными покупателями.

В минувшем апреле подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерным требования платы за обратную доставку некачественного товара с покупателей.

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Если потребитель обнаружил не заявленные продавцом недостатки у купленного на Wildberries товара, то вправе требовать их устранения, замены продукцией той же марки, возмещения убытков, а также отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, решил суд. Представители компании заявили, что суд не разобрался в полной мере в политике компании и что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей».

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