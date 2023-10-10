ЦБ назвал дату презентации новых банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей

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Презентация обновленных банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. состоится 16 октября в 12:00 мск, сообщила пресс-служба Банка России.

Новые купюры представят на пресс-конференции с участием заместителя председателя Банка России Сергея Белова и генерального директора АО «Гознак» Аркадия Трачука. Трансляцию планируют вести на страницах Банка России во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на RuTube.

В конце сентября Белов в интервью «Известиям» сообщил, что обновленные банкноты активно печатаются. Он отметил, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. руб. будут иметь больше защитных элементов. «Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», — пояснил он.

Белов не сказал, какие именно достопримечательности попали на купюру. По его словам, это «основные символы, которые были отобраны экспертными группами». «Могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. руб. сохранят свою цветовую палитру», — добавил он.

В августе 2022 года Белов допустил, что на банкноте в 1 тыс. руб. могут появиться виды на Нижегородский Кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, реку Волгу.

На банкноте в 5 тыс. руб., по его словам, могут изобразить в том числе дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет.

Сейчас на купюре в 1 тыс. руб. изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне Кремля и другие), а на купюре в 5 тыс.руб. — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Николаю Муравьеву-Амурскому, и городская набережная.