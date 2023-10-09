Несколько азиатских авиакомпаний отменили рейсы в Израиль

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Несколько азиатских авиакомпаний приостановили полеты в Израиль и вылеты из него из-за вооруженного конфликта с ХАМАС, который охватил некоторые районы страны, сообщает CNN.

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific отменила полет в Тель-Авив и обратный рейс, заявив, что будет внимательно следить за ситуацией.



Air India также приостановила полеты в Тель-Авив до 14 октября, ссылаясь на безопасность своих пассажиров и экипажей.

Korean Air отменила рейс в Израиль, но заявила, что выполнит обратный полет из Тель-Авива в Инчхон, чтобы доставить людей домой.

Ранее крупнейшие мировые авиакомпании, в том числе United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines объявили о приостановке рейсов из-за конфликта. Полеты в Израиль также отменили на время французская Air France, немецкая Lufthansa, венгерская Wizz Air, а также авиакомпании Emirates, Ryanair, Aegan Airlines и AZAL.

8 октября Red Wings перенесла рейсы в Тель-Авив и Сочи из-за войны Израиля с ХАМАС. Также на следующий день были перенесены рейсы между Махачкалой и Тель-Авивом.

В тот же день Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль. Ограничения ввели с 3:00 мск 8 октября «до особых распоряжений» из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле.