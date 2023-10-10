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В Уфе мать обнаружила в багажнике своей машины тело 14-летней дочери

СК: в Уфе тело 14-летней девушки обнаружили в багажнике автомобиля ее матери
Фото: surb.sledcom.ru
Фото: surb.sledcom.ru

В Уфе расследуют убийство 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в багажнике автомобиля ее матери, сообщили в пресс-службе СК России по Республике Башкортостан.

«Предварительными следственными действиями установлено, что тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе», — говорится в сообщении.

«КП» сообщает, что тело девушки обнаружила ее мать, открыв утром свою машину. На трупе следователи обнаружили следы удушения. Главным подозреваемым является ее 21-летний сводный брат, его сейчас разыскивают полиция и следователи, уточнило издание.

Соседка погибшей рассказала UFA1.ru, что слышала ночью крики девочки, которая звала на помощь. По информации издания, подозреваемый уже задержан, но его имя названо не было.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), которая предусматривает в качестве максимального наказания 15 лет лишения свободы.

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Уфа обнаружили тело несовершеннолетняя СК РФ
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