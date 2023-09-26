В Уфе задержали участников массовой драки с пистолетами и топорами

Поводом для массовой драки на рынке в Уфе назвали девушку

Фото: Никита Попов / РБК

В Уфе сотрудники полиции задержали подозреваемых в покушении на убийство пострадавшего в ходе массовой драки на городском рынке, сообщает пресс-служба МВД по республике Башкортостан.

После массовой драки, произошедшей вечером 25 сентября, за медицинской помощью обратились несколько человек, один из них госпитализирован с травмами головы.

Полицейским удалось установить и задержать двух подозреваемых, причинивших ему телесные повреждения. Также в полицию были доставлены еще несколько участников массовой драки для выяснения обстоятельств. На месте, где была драка, обнаружили травматический пистолет с патронами.

«По факту покушения на убийство двух лиц во время массовой драки в отделе полиции № 5 г. Уфы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ», — отметили в пресс-службе.

По предварительной версии, поводом для драки стал конфликт двух мужчин из-за общей знакомой девушки.

По данным телеграм-канала Shot, массовая драка произошла накануне вечером на территории торговой базы на улице Садовой в Уфе. Мужчины стреляли друг в друга из травматических пистолетов, избивали друг друга кулаками и палками, а также топорами. Драку смогли остановить прибывшие полицейские, в ней пострадали шесть человек.

Shot утверждает, что конфликт начался из-за девушки, МВД также упомянуло эту версию в пресс-релизе. Также есть версия, что мигранты дрались с местными продавцами за более выгодные торговые точки на оптовой базе.