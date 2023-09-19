На юго-востоке Москвы нашли тело задушенного ребенка
В квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве, нашли тело 10-месячного ребенка, с признаками насильственной смерти в виде удушения, сообщает столичная прокуратура. В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, ребенка могла задушить его мать 1987 года рождения.
В настоящее время на месте обнаружения тела младенца работают прокуроры, а также следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. «Устанавливается полная картина трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отчитались в СК.
Ранее стало известно, что московский суд арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка. Тело младенца было обнаружено в квартире на севере столицы с ножевыми ранениями, сообщал столичный СК.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире