На юго-востоке Москвы нашли тело задушенного ребенка

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В квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве, нашли тело 10-месячного ребенка, с признаками насильственной смерти в виде удушения, сообщает столичная прокуратура. В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, ребенка могла задушить его мать 1987 года рождения.

В настоящее время на месте обнаружения тела младенца работают прокуроры, а также следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. «Устанавливается полная картина трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отчитались в СК.

Ранее стало известно, что московский суд арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка. Тело младенца было обнаружено в квартире на севере столицы с ножевыми ранениями, сообщал столичный СК.