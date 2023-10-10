Движение по Крымскому мосту приостановили на семь часов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение машин по Крымскому мосту из Кубани в Крым приостановили на семь часов, сообщается в Telegram-канале моста.

На автомобиле нельзя будет проехать до 17:00. Мост перекрывается для «проведения восстановительных работ», говорится в сообщении.

Перекрытие движения по мосту Минтранс анонсировал накануне.

Два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля 2023 года. В результате было повреждено два пролета моста — один полностью, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Через сутки движение автомобилей возобновили по мосту в реверсивном режиме.

Однако власти сообщали, что на мосту необходимо провести ремонтные работы. Часть работ закончили в сентябре, остальную часть моста власти обещали починить в ноябре.