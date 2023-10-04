Суд приговорил крымчанина к 8 годам колонии за попытку вступить в «Азов»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в попытке государственной измены и участии в деятельности террористической организации, к восьми годам колонии. Об этом сообщает агентство «Дон 24».

«Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима и отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сообщили в суде.

Прокурор настаивал на приговоре в 12 лет колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, просила суд учесть, что Круглов признал вину и раскаялся.

Круглова обвиняли по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). По версии следствия, в 2022 году он пытался уехать на Украину для вступления в «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена). В ходе подготовки к выезду он обсуждал с украинскими военными маршрут и покупку снаряжения. Круглова задержали на вокзале в Симферополе, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство со ссылкой на управление ФСБ по Крыму, Круглов ранее был судим. В 2018 году он опубликовал в соцсетях сообщение с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. В том же году сотрудники спецслужбы нашли у него дома два самодельных взрывных устройства, замаскированных под термос и бутылку.

В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил Круглова к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тыс. руб. По какой статье судили крымчанина, не уточняется.