 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд приговорил крымчанина к 8 годам колонии за попытку вступить в «Азов»

Суд приговорил жителя Крыма к 8 годам колонии за попытку вступить в «Азов»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в попытке государственной измены и участии в деятельности террористической организации, к восьми годам колонии. Об этом сообщает агентство «Дон 24».

«Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима и отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сообщили в суде.

Прокурор настаивал на приговоре в 12 лет колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, просила суд учесть, что Круглов признал вину и раскаялся.

Круглова обвиняли по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). По версии следствия, в 2022 году он пытался уехать на Украину для вступления в «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена). В ходе подготовки к выезду он обсуждал с украинскими военными маршрут и покупку снаряжения. Круглова задержали на вокзале в Симферополе, сообщает ТАСС

Как пишет агентство со ссылкой на управление ФСБ по Крыму, Круглов ранее был судим. В 2018 году он опубликовал в соцсетях сообщение с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности. В том же году сотрудники спецслужбы нашли у него дома два самодельных взрывных устройства, замаскированных под термос и бутылку.

В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил Круглова к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тыс. руб. По какой статье судили крымчанина, не уточняется. 

Читайте на РБК Pro
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
Из Китая через Иран: как логисты России тестируют новые маршруты импорта
HoReCa уже не та: как изменились рестораны и отели за время санкций
Теги
Крым военный суд госизмена террористическая организация
Материалы по теме
Осужденный за госизмену Иван Сафронов оказался в туберкулезной больнице
Политика
Жителя Липецкой области обвинили в госизмене за переводы на нужды ВСУ
Политика
Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото военной техники для ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
В курском селе Горналь упал украинский дрон Политика, 20:08
Суд приговорил крымчанина к 8 годам колонии за попытку вступить в «Азов» Политика, 20:03
В мэрии назвали дату завершения сезона фонтанов в Москве Общество, 20:01
Частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах Политика, 19:58
Возможное банкротство «Роснано»: какие риски несут держатели облигаций Инвестиции, 19:57
В КХЛ отправили в отставку второго тренера за два дня Спорт, 19:51
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
От Павлова до Екимова: лауреаты Нобелевской премии из России Общество, 19:40 
Лидер РПЛ разгромил «Пари НН» в Кубке России Спорт, 19:37
ФИФА сохранит санкции против России до окончания конфликта на Украине Спорт, 19:35
Годовая инфляция в России достигла 5,94% Экономика, 19:32
Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных Политика, 19:30
«Роснано» предупредила о риске банкротства. Что ждать владельцам бондов Pro, 19:29
KIA и Hyundai уходят из России? Что известно на данный момент Авто, 19:24