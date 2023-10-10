В США полиция застрелила врезавшегося в китайское консульство водителя

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В Сан-Франциско полицейские застрелили водителя, который на машине врезался в здание консульства Китая, мужчина умер в больнице, пишет The New York Times со ссылкой на управление полиции округа.

ДТП произошло днем в понедельник, 9 октября, возле бульвара Гири и улицы Лагуна. После того как автомобиль въехал в здание китайского консульства, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые затем открыли стрельбу в сторону подозреваемого. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте, а затем доставили его в ближайшую больницу, где он умер.

В Генконсульстве Китая заявили, что водитель врезался в зону обработки документов, «представив серьезную угрозу жизни и безопасности персонала и посетителей». В диппредставительстве осудили произошедшее, назвав «это жестоким нападением».

22 мая грузовик врезался в защитные ограждения неподалеку от Белого дома, его водителя задержали. ДТП произошло в северной части площади Лафайет, примерно в квартале от здания администрации президента США. Никто из сотрудников секретной службы США и Белого дома не пострадал. Власти перекрыли несколько кварталов в окрестностях Белого дома на время досмотра грузовика.