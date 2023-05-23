Грузовик врезался в защитный барьер к северу от Белого дома в США, водителя задержали

В США грузовик врезался в защитный барьер рядом с Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Грузовик врезался в защитные ограждения неподалеку от Белого дома, его водитель задержан. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя секретной службы США Энтони Гульельми.

Инцидент произошел около 22:00 22 мая (5:00 мск 23 мая) в северной части площади Лафайет, примерно в квартале от Белого дома. Пока не ясно, допустил ли водитель аварию преднамеренно или она была случайной, сообщил Гульельми. Никто из сотрудников секретной службы и Белого дома, по его словам, не пострадал.

Власти перекрыли несколько кварталов в окрестностях Белого дома на время досмотра грузовика.

В последние годы сотрудники служб безопасности усилили меры из-за попыток проникновения в Белый дом, отмечает газета. Так, высоту заборов вокруг здания удвоили, почти до 4 м. Расстояние между прутьями ограждения составляет чуть более 12 см.

В середине апреля на территорию Белого дома проник ребенок, протиснувшись через прутья в ограде. Как сообщало AP, доступ к комплексу временно ограничили. Охрана поймала ребенка на лужайке и передала родителям. Офицеры секретной службы быстро допросили их и отпустили.