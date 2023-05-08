Семь человек погибли из-за наезда авто на группу людей у центра для мигрантов в Техасе

В Техасе автомобиль наехал на группу людей у центра для мигрантов

Семь человек погибли и не менее десяти пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Баунсвилл (штат Техас) в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря местного полицейского управления Мартина Сэндовала. Среди погибших есть несколько мигрантов.

По данным городских властей, утром 7 мая автомобиль Land Rover врезался в нескольких людей, стоящих на автобусной остановке через дорогу от приюта для бездомных, где живут мигранты. Неясно, был ли наезд преднамеренным.

Свидетели произошедшего задержали водителя до приезда полиции, он находится под стражей, рассказал Сэндовал. По его словам, испаноязычный мужчина сотрудничает с властями. У водителя взяли образец крови для проверки наличия в его организме наркотических или психотропных веществ.

Днем 6 мая в торговом центре в городе Аллен в штате Техас произошла стрельба. Очевидцы рассказали CNN, что нападавший был одет в полностью черную одежду. По их словам, на нем могло быть надето тактическое снаряжение.

В результате стрельбы погибли восемь человек, еще семь получили ранения. Нападавшего убил офицер полиции, в ведомстве подтвердили, что стрелок был один.