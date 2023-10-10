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Военная операция на Украине ,  
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Военные России сорвали шесть атак ВСУ у Торского участка

Минобороны: Украина потеряла около 60 военных после шести неудачных атак в ДНР
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Военная операция на Украине

Российские военные отразили шесть атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в результате погибли 60 украинских военнослужащих, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества <...> сорваны и отражены шесть атак», — сказал Савчук. Он отметил, что военные России уничтожили две боевые бронированные машины.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал ТАСС, что ВСУ предприняли атаки в направлениях населенных пунктов Новодонецкое в ДНР и Приютное в Запорожской области, но понесли потери и отступили. «В районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ», — добавил Чехов.

Военные России нанесли ракетный удар по месту временного расположения одной из бригад ВСУ в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Он отметил, что подразделения группировки успешно отразили атаки также в районе населенных пунктов Курдюмовка и Водяное.

9 октября Савчук сообщил, что российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, а авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР.

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