Российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

В районе Торского и участке Серебрянского лесничества группировка «Центр» отразила пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии. В результате ВСУ потеряли около 50 военнослужащих.

Помимо этого, авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщил Савчук.

Минобороны регулярно отчитывается о нанесении ударов по позициям ВСУ. 8 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что авиация за сутки нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по Вооруженным силам Украины на купянском направлении.



Экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, сообщал Зыбинский.

