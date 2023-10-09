 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

В районе Торского и участке Серебрянского лесничества группировка «Центр» отразила пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии. В результате ВСУ потеряли около 50 военнослужащих.

Помимо этого, авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщил Савчук.

Минобороны регулярно отчитывается о нанесении ударов по позициям ВСУ. 8 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что авиация за сутки нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по Вооруженным силам Украины на купянском направлении.

Экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, сообщал Зыбинский.
 

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
ВСУ Украина Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море беспилотного катера ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Богдановке
Политика
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн Политика, 07:01
Финансирование проектов по патриотическому воспитанию достигнет ₽46 млрд Экономика, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Сын Трампа заметил американские автоматы у палестинцев Политика, 06:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:45
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 06:31
Иран отверг причастность к атаке ХАМАСа на Израиль Политика, 06:24
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 06:06
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой Политика, 05:36
В Китае допустили экспедиции с Россией для изучения воды с «Фукусимы» Политика, 05:22
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала Маргарита Голубева из Петербурга Общество, 04:57
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Канада и Великобритания предложили Израилю необходимую помощь Политика, 04:34