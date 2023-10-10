В Израиле сообщили о гибели высокопоставленного офицера ЦАХАЛ

Заместитель командира 300-й бригады армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подполковник Алим Абдаллах погиб в бою с террористами, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

Погибшему было 40 лет, он жил в Янух-Джате — общине в северном округе Израиля. Его семью уведомили о произошедшем. ЦАХАЛ уточнила, что Абдаллах погиб в ходе противостояния с террористами, проникшими в Израиль со стороны Ливана.

Израиль граничит с Ливаном на севере, протяженность границы составляет около 80 км. Накануне временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) увеличили свое присутствие в районе границы с Израилем на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

8 октября боевики ливанского движения «Хезболла» обстреляли территорию Израиля из минометов. ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем. Ранее «Хезболла» поддержала ХАМАС в его войне с Израилем.

На фоне конфликта власти Израиля рекомендовали жителям северных приграничных общин эвакуироваться, писала Ynet. Предупреждения получили жители Хермонского района и Верхней Галилеи. Население северного округа Израиля составляет порядка 1,5 млн человек (при общем населении в 9,5 млн), тогда как в Голанах, где находится Хермонский район, живет порядка 40 тыс.

Днем 9 октября израильская армия сообщила, что военные убили несколько вооруженных человек, проникших в страну из Ливана. Вечером ЦАХАЛ уточнила, что двоих из них убили в ходе боя, еще один скрылся в Ливане.