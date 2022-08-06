Погибшему на Украине рядовому присвоили звание Героя России

Глава Чувашии Олег Николаев передал звезду Героя России родным погибшего на Украине рядового Александра Старчкова. Он погиб, спасая сослуживцев, сообщил губернатор

Фото: пресс-служба администрации главы Чувашской Республики

Погибшему на Украине рядовому Александру Старчкову посмертно присвоили звание Героя России за спасение сослуживцев в ходе специальной военной операции, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Чувашии Олег Николаев.

«Рядовому Александру Старчкову за заслуги перед государством и народом, за его героический подвиг и спасение товарищей присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Чувашии рассказали, что губернатор вручил звезду Героя России родным Старчкова. «Глава Чувашии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего солдата, а также признательность отцу Ивану Николаевичу за достойное воспитание сына», — отмечается в сообщении.

Рядовой Старчков служил водителем автомобильного взвода роты материального обеспечения. В ходе спецоперации на Украине он вызвался добровольцем в разведывательную группу специального назначения. Ценой собственной жизни Старчков спас 12 человек, говорится в сообщении. В память о погибшем в октябре планируется установить бронзовый бюст.

«Поступок, который совершил Александр, развенчал миф, что сегодня молодежь не способна на самопожертвование. Молодые люди совершают осознанные поступки, которые говорят о том, что дух воина живет в каждом сердце солдата, и тем сильна наша страна», — заявил Николаев.

Старчков погиб 30 апреля, похороны прошли 12 мая в его родном Алатырском районе Чувашии, писал местный портал pg21.ru со ссылкой на семью военнослужащего. Ему был 21 год, он служил по контракту, рассказали родственники Старчкова. Портал также сообщил, что погибшего посмертно наградили орденом Мужества.