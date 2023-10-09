Песков заявил об отсутствии угроз для желающих вернуться домой россиян

Песков: в России нет угроз для желающих вернуться домой релокантов из Израиля

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона недалеко от Тель-Авива, Израиль (Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press)

В России нет угроз для граждан, которые хотят вернуться на родину из Израиля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представителя Кремля спросили, стоит ли релокантам переживать из-за возможного преследования после возвращения в Россию. Тот ответил, что россияне живут во многих странах мира, но Россия остается их родиной.

«Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация — это их родина. Как родина может угрожать?» — сказал Песков.

Журналисты задали уточняющий вопрос о возвращении таких граждан, как, например, бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс или глава «Яндекса» Аркадий Волож.

«Мы с вами говорим о наших гражданах в целом, и здесь можно сказать только это», — заключил Песков.

Вопрос прозвучал на фоне крупнейшего за последние 50 лет вооруженного конфликта между Израилем и палестинцами, который начался 7 октября. Израиль официально объявил о состоянии войны.

Накануне МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто уже находится в стране, следовать указаниям местных властей.

По данным газеты Haaretz на конец минувшего сентября, после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября прошлого года в Израиль въехали 6,5 тыс. россиян. К концу года их число выросло до 37,3 тыс. человек.