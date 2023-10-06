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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о поражении цеха сборки ударных беспилотников ВСУ

Минобороны: удар нанесен по мастерской крупноузловой сборки дронов «Фурия»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Российские военные уничтожили мастерскую, в которой собирали ударные и разведывательные беспилотники «Фурия» и Punisher, сообщило Минобороны.

«В результате ударов в том числе уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов», — говорится в сводке оборонного ведомства.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах и производится с 2003 года.

Storm Shadow — британско-французские крылатые ракеты воздушного базирования, во Франции используют название Scalp. Их дальность полета — 250–500 км. Украинская армия получила Storm Shadow от Великобритании весной 2023 года, а летом Франция передала Scalp.

Всего военнослужащие Вооруженных сил России за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Помимо мастерской и складов с боеприпасами военные поразили ракетно-артиллерийское вооружение, производственные цеха предприятий, выпускающих военную технику, и военно-техническое имущество.

5 октября Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области.

4 октября военнослужащие группировки войск «Центр» подавили до 25 украинских артиллерийских расчетов. Подразделения группировки уничтожили до 50 военных Украины у Торского выступа на краснолиманском направлении.

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Теги
Минобороны ВСУ РСЗО HIMARS беспилотники
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