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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве семи атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: военные отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении
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Военная операция на Украине

Российские военные отразили и сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

В районе Торского участка и Серебрянского лесничества подразделения группировки «Центр», используя огонь артиллерии, удары штурмовой и армейской авиации сорвали и отразили семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

Украинская сторона, по его словам, потеряла на краснолиманском направлении порядка 60 военнослужащих. Российские силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил Савчук.

Минобороны сообщило, что за неделю с 29 сентября по 6 октября нанесло 14 групповых ударов высокочастотным оружием большой дальности и дронам.

На краснолиманском направлении российская армия отразила 17 атак ВСУ, на донецком — 34, на южно-донецком — 11, на купянском — четыре и еще две — на запорожском.

Теги
Минобороны ВСУ Украина Красный Лиман
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