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Сирию вернут в основанную ею организацию спустя 12 лет

Страны Лиги арабских государств решили возобновить членство Сирии
Решение не было консенсусным, отмечает AP. На голосовании не присутствовал Катар, который продолжает поддерживать сирийские оппозиционные группы, пишет агентство
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Министры иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации, передает Al Jazeera. Сирия — одна из основательниц объединения, ее участие было приостановлено в 2011 году после начала гражданской войны в стране, а представительство передано сирийской оппозиции.

Голосование министров государств ЛАГ состоялось в штаб-квартире организации в Каире 7 мая. Они поддержали возвращение Сирии в состав лиги. Решение было принято в преддверии саммита ЛАГ в Саудовской Аравии 19 мая и на фоне нормализации отношений Дамаска с другими государствами региона, отмечает Al Jazeera.

Associated Press пишет, что консенсуса по поводу восстановления отношений с Сирией в организации до сих пор нет. На голосовании отсутствовали представители нескольких правительств, в том числе Катара, который продолжает поддерживать сирийские оппозиционные группы и сопротивляться нормализации отношений с Дамаском, отмечает агентство.

Решение о возвращении Сирии в ЛАГ включает в себя поддержку диалога арабских стран для достижения политического решения конфликта в стране в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 2254 от 2015 года. В последней подчеркивается «приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии.

Совет Лиги арабских государств (главная структура организации) обычно принимает решения путем консенсуса, но может и простым большинством, пишет AP и отмечает, что заявление ЛАГ об условиях возвращения Сирии опубликовано не было.

Только «политическое решение под руководством арабов без иностранного диктата» способно положить конец конфликту в Сирии, заявил министр иностранных дел Египта Самер Шукри. «Различные этапы сирийского кризиса доказали, что он не имеет военного решения и что в этом конфликте нет ни победителя, ни побежденного», — добавил он.

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Лига арабских государств была создана в 1945 году. Ее основателями стали Египет, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия и Йемен. В настоящее время в организации состоят 22 государства. Целью работы лиги называется укрепление связей между странами региона, защита их независимости и суверенитета, сотрудничество в экономической, финансовой, культурной и других сферах.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Лига арабских государств Сирия
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