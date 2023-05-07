Сирию вернут в основанную ею организацию спустя 12 лет

Решение не было консенсусным, отмечает AP. На голосовании не присутствовал Катар, который продолжает поддерживать сирийские оппозиционные группы, пишет агентство

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Министры иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) решили восстановить членство Сирии в организации, передает Al Jazeera. Сирия — одна из основательниц объединения, ее участие было приостановлено в 2011 году после начала гражданской войны в стране, а представительство передано сирийской оппозиции.

Голосование министров государств ЛАГ состоялось в штаб-квартире организации в Каире 7 мая. Они поддержали возвращение Сирии в состав лиги. Решение было принято в преддверии саммита ЛАГ в Саудовской Аравии 19 мая и на фоне нормализации отношений Дамаска с другими государствами региона, отмечает Al Jazeera.

Associated Press пишет, что консенсуса по поводу восстановления отношений с Сирией в организации до сих пор нет. На голосовании отсутствовали представители нескольких правительств, в том числе Катара, который продолжает поддерживать сирийские оппозиционные группы и сопротивляться нормализации отношений с Дамаском, отмечает агентство.

Решение о возвращении Сирии в ЛАГ включает в себя поддержку диалога арабских стран для достижения политического решения конфликта в стране в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 2254 от 2015 года. В последней подчеркивается «приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии.

Совет Лиги арабских государств (главная структура организации) обычно принимает решения путем консенсуса, но может и простым большинством, пишет AP и отмечает, что заявление ЛАГ об условиях возвращения Сирии опубликовано не было.

Только «политическое решение под руководством арабов без иностранного диктата» способно положить конец конфликту в Сирии, заявил министр иностранных дел Египта Самер Шукри. «Различные этапы сирийского кризиса доказали, что он не имеет военного решения и что в этом конфликте нет ни победителя, ни побежденного», — добавил он.

Лига арабских государств была создана в 1945 году. Ее основателями стали Египет, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия и Йемен. В настоящее время в организации состоят 22 государства. Целью работы лиги называется укрепление связей между странами региона, защита их независимости и суверенитета, сотрудничество в экономической, финансовой, культурной и других сферах.