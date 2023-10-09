Посольство сообщило, что нет данных о пострадавших в Израиле россиянах
Подтвержденной информации о пострадавших или пропавших без вести россиянах в Израиле нет. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Тель-Авиве.
«По состоянию на 9:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах России, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», — заявили в диппредставительстве.
Там добавили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с израильскими службами.
Посольство России призвало не распространять непроверенные сведения о россиянах, чтобы не вводить в заблуждение их родственников и не затруднять работу дипломатов.
Накануне депутат Евгений Попов в телеграм-канале сообщил, что российская актриса Елизавета Прудникова, приехавшая в Израиль на фестиваль, могла быть в числе попавших в заложники к ХАМАС. Однако позднее в актерском агентстве «Апрель» сообщили РБК, что девушка находится в Москве, с ней все в порядке.
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране. По данным АТОР, в Израиле находятся около 100 организованных туристов, число самостоятельных путешественников неизвестно.
Палестинское движение ХАМАС 7 октября объявило о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля и начали захватывать заложников.
По данным CNN, множество людей были захвачены в плен на фестивале Nature Party, который проходил недалеко от границы с Газой. В том числе среди заложников оказалась гражданка Германии и Израиля Шани Лук. Среди погибших и раненых также есть украинцы, белорусы, американцы, тайцы, француз и другие иностранцы.
Израильская армия в ответ на вторжение боевиков начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС.
По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс., сотни пропали без вести; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%