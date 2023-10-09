 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Посольство сообщило, что нет данных о пострадавших в Израиле россиянах

Посольство России: данных о пострадавших россиянах в Израиле нет
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Подтвержденной информации о пострадавших или пропавших без вести россиянах в Израиле нет. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Тель-Авиве.

«По состоянию на 9:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах России, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует», — заявили в диппредставительстве.

Там добавили, что дипломаты находятся в постоянном контакте с израильскими службами.

Посольство России призвало не распространять непроверенные сведения о россиянах, чтобы не вводить в заблуждение их родственников и не затруднять работу дипломатов.

Накануне депутат Евгений Попов в телеграм-канале сообщил, что российская актриса Елизавета Прудникова, приехавшая в Израиль на фестиваль, могла быть в числе попавших в заложники к ХАМАС. Однако позднее в актерском агентстве «Апрель» сообщили РБК, что девушка находится в Москве, с ней все в порядке.

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации ситуации в стране. По данным АТОР, в Израиле находятся около 100 организованных туристов, число самостоятельных путешественников неизвестно.

Читайте на РБК Pro
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Что будет, если Германия перестанет выпускать автомобили, — The Economist
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее

Палестинское движение ХАМАС 7 октября объявило о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля и начали захватывать заложников.

По данным CNN, множество людей были захвачены в плен на фестивале Nature Party, который проходил недалеко от границы с Газой. В том числе среди заложников оказалась гражданка Германии и Израиля Шани Лук. Среди погибших и раненых также есть украинцы, белорусы, американцы, тайцы, француз и другие иностранцы.

Израильская армия в ответ на вторжение боевиков начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС.

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, ранены более 2,2 тыс., сотни пропали без вести; с палестинской — более 400 жертв и 2,3 тыс. пострадавших.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
посольство Россия Израиль пострадавшие россияне новости
Материалы по теме
Власти посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль
Политика
Посольство начало проверку из-за данных о похищении россиянок в Израиле
Политика
Посольство дало рекомендации россиянам в Израиле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
МИД объяснил, почему Москва отвергла идеи Еревана по статуту МУС Политика, 10:27
ОАК передала Минобороны вторую за год партию истребителей Су-34 Политика, 10:20
Ефимов заявил о торгах на право реорганизации промзон «Тушино» и «Малино» Город, 10:20
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса Pro, 10:16
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:15
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 10:15
ФСБ завела дело о госизмене на адвоката Новикова Политика, 10:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Украинская разведка сообщила о трех попытках закрепиться на ЗАЭС Политика, 10:05
Побег от санкций через Центральную Азию: как получить киргизский паспорт Pro, 09:55
Посольство сообщило, что нет данных о пострадавших в Израиле россиянах Политика, 09:50
Аналитики назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 09:48
Три жильца пансионата для пожилых умерли от отравления хлором в Ижевске Общество, 09:39
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Какие компании стараются избавиться от людей старше 55 лет Pro, 09:32