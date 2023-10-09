Заседание Совбеза ООН завершилось без принятия заявления по Израилю

На заседании Совбеза ООН не приняли заявлении по Израилю

Члены Совбеза ООН обсудили ситуацию в Израиле и атаку боевиков ХАМАС, но не приняли общего заявления, сообщили участники по итогам закрытого заседания.

«Мы не обсуждали общего заявления, однако никто и не предлагал какого-либо текста», — заявила журналистам постоянный представитель Мальты при ООН Ванессы Фрезьер (цитата по ТАСС).

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов уже сообщал, что в Совбезе ООН не выступят с общим заявлением. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сообщил журналистам, что на данный момент это не является приоритетом для Вашингтона. Заявления Совета принимаются консенсусом. Тем не менее, по его словам, члены Совбеза согласились, что «эти атаки не должны были произойти».

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на заседании к немедленному прекращению боев и переходу к переговорам. «Мой посыл был — призыв к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словом происходящее — «частично результат нерешенного вопроса».

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Израиль в ответ объявил войну движению. Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.

В поддержку Израиля выступили 84 страны. США решили оказать ему военную помощь: в Средиземное море Пентагон направил авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.



Палестину поддержали Сирия и Иран. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.