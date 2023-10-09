В Минэкономразвития объяснили, как вернуть деньги за путевку в Израиль

Для того, чтобы вернуть деньги за путевку в Израиль необходимо направить требование о расторжении договора или его изменении туроператору, сообщили в Минэкономразвития России.

В ведомстве отметили, что так появится возможность уладить этот вопрос в досудебном порядке. В заявлении туроператору следует сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации министерства экономического развития России.

Если же туроператор не отвечает и не выходит на связь, то можно сразу направить иск в суд, подчеркнули в ведомстве.

Тем, кто уже находится в Израиле, министерство рекомендовало проявлять осторожность во время перемещений по стране и следовать указаниям властей региона. Туроператорам и турагентствам посоветовали приостановить продажу путевок. По данным Ассоциации туроператоров России, в Израиле находятся около 100 организованных туристов, количество самостоятельных путешественников неизвестно.

Новое военное обострение Израиля и ХАМАС длится вторые сутки. Утром 7 октября утром палестинское движение выпустили по израильской территории тысячи ракет; боевики проникли на юг страны на мотоциклах, парапланах и по морю. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи», премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.



К вечеру 8 октября число погибших в Израиле выросло до 700 человек, 2,2 тыс. пострадали. В Газе число жертв превысило 400, более 2,2 тыс. пострадали.