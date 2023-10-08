Армия Турции провела воздушную операцию на севере Сирии

Турецкая армия провела воздушную операцию на севере Сирии и нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, сообщает Минобороны Турции в заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Во время операции было уничтожено шесть объектов, среди которых нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем РПК.

6 октября Турция также нанесла авиаудары по объектам РПК на севере Сирии, в результате чего оказались разрушены нефтяная скважина, хранилище, пещеры, бункеры, убежища и склады, сообщали в Минобороны страны.



Турция наносит удары по позициям курдов на севере Сирии и Ирака после теракта, произошедшего 1 октября в Анкаре. В тот день два террориста совершили взрыв у ворот Главного управления безопасности МВД, после чего погибли. Ответственность за теракт взяла на себя Рабочая партия Курдистана. МВД Турции сообщило, что они прошли подготовку в Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее последней волной терроризма и заявил, что террористы «никогда не добьются успеха».