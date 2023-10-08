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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Власти Израиля призвали граждан покинуть Египет после обстрела автобуса

Совет нацбезопасности Израиля порекомендовал гражданам покинуть Египет
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Власти Израиля призвали граждан покинуть Египет после обстрела автобуса
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Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан воздержаться от поездок в другие страны, особенно в Египет, сообщает газета Haaretz.

В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что на израильтян могут напасть в разных странах, как произошло с туристами в Египте.

Полицейский в Александрии 8 октября открыл огонь по экскурсионному автобусу. В результате нападения погибли два гражданина Израиля и один египтянин.

Власти Израиля посоветовали гражданам сократить пребывание в Египте и покинуть страну как можно скорее.

Война палестинской исламистской группировки ХАМАС и Израиля продолжается второй день, страна официально перешла в состояние войны.

Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 370 палестинцев, еще 2,2 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.

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В поддержку Израиля выступили 84 страны, включая Египет и Россию. Палестину поддержали Сирия и Иран.

Теги
Израиль Египет палестино-израильский конфликт нацбезопасность
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