Глава Лиги арабских государств обсудит с Лавровым войну Израиля с ХАМАС

Ахмед Абу аль-Гейт (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт отправился утром 8 октября с рабочим визитом в Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба организации в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам представителя генсека Джамаля Рушди, «визит будет включать в себя расширенную сессию переговоров с Лавровым по ряду тем, представляющих интерес для обеих сторон, включая региональные и международные проблемы, главной из которых является продолжающаяся эскалация в секторе Газа».

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля, страна подверглась ракетным атакам, отряд боевиков проник в ее приграничные районы. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить авиаудары по Газе.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает Израиль «перед лицом этого террористического нападения», добавив, что «террористическим атакам никогда не может быть оправдания». Свою поддержку Тель-Авиву также выразили Украина, Грузия, Германия и Великобритания.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар заявил, что решением израильско-палестинского конфликта может стать создание независимого государства Палестина рядом с государством Израиль, к западу от реки Иордан.

Российский МИД призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня. В ведомстве отметили, что конфликт можно урегулировать при создании палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.