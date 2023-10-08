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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посольство начало проверку из-за данных о похищении россиянок в Израиле

Посольство начало проверку из-за данных о похищении россиянок боевиками ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
О том, что среди заложников боевиков ХАМАС может быть россиянка, которая приехала на фестиваль в Израиле, сообщил депутат Попов. В посольстве заявили, что проверят информацию о двух похищенных россиянках, но пока подтверждений нет
Фото: Ahmed Zakot / Reuters
Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Посольство России в Израиле занимается проверкой информации о возможном похищении боевиками палестинского движения ХАМАС двух россиянок на музыкальном фестивале близ города Офаким, сообщила РБК пресс-служба диппредставительства.

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства России у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Евгений Попов сообщил, что гражданка России может быть в числе попавших в заложники к ХАМАС. «Вероятно, среди пропавших без вести в Израиле (возможно в заложниках у ХАМАС) двадцатилетняя актриса из Москвы Елизавета Прудникова. Девушка приехала в Израиль на фестиваль. Надо вытаскивать нашу гражданку», — написал Попов в своем телеграм-канале.

В представительстве России в Палестине сообщили РБК, что на данный момент информации о пострадавших российских гражданах на палестинских территориях не имеется. «Мы на постоянной связи с консульским пунктом в секторе Газа, с Вифлеемом, Иерихоном и другими городами на Западном берегу реки Иордан: пока подробная информация нам не поступала», — заявили там.

У израильского города Офаким, недалеко от границы сектора Газа и Израиля, проходил музыкальный фестиваль Nature Party, посвященный еврейскому празднику Суккот, утром 7 октября он попал под обстрел боевиков ХАМАС. В соцсетях появились видео, как участники фестиваля выбегают из своих машин и бегут по пустому полю, вслед им раздаются выстрелы.

Посольство начало проверку из-за данных о похищении россиянок в Израиле
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Как сообщает CNN, несколько участников фестиваля были убиты на месте происшествия, некоторых взяли в заложники. По данным телеканала, среди заложников оказалась гражданка Германии и Израиля Шани Лук. На видео, опубликованных в соцсетях, девушка лежит без сознания в машине боевиков.

ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне, 7 октября, боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Согласно последним данным, в Израиле погибли более 300 человек, 1,8 тыс. ранены, пишет Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава. По данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 256 человек, ранены более 1,7 тыс., сообщает палестинское агентство WAFA.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Яна Баширова
Израиль Палестина ХАМАС посольство похищение
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