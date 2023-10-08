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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Из-за обстрелов Израиля около 20 тыс. жителей сектора Газа покинули дома

В ООН сообщили о 20 тыс. жителей Газы, покинувших дома из-за обстрелов Израиля
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Около 20 тыс. жителей сектора Газа, по которому армия Израиля наносит удары в ответ на начало военной операции боевиками палестинского движения ХАМАС, были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Люди укрывались в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), в том числе в 28 специальных убежищах для чрезвычайных ситуаций во всех районах сектора Газа.

Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. Ночью 8 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа, уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну, и начале «наступательного этапа». Сектор Газа объявили закрытой военной зоной.

ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж
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Ночью израильские военные нанесли удары по целям в Ливане после того, как в сторону Израиля было выпущено несколько минометных снарядов. Ответственность за минометный обстрел взяла на себя ливанская группировка «Хезболла», которая ранее поддержала ХАМАС в его противостоянии с Израилем.

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Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава, в результате эскалации палестино-израильского конфликта в сектор Газа погибли 256 человек, пострадали 1,7 тыс. По данным Минздрава Израиля, погибли более 300 человек, 1,8 тыс. ранены, отмечает издание.

Теги
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа ООН
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