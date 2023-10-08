Кадры ночных обстрелов сектора Газа. Видео

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7 октября Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в ответ на обстрелы своих территорий боевиками движения ХАМАС, часть боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Армия обороны Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной. Ночью 8 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и начале «наступательного этапа» на Газу. Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава, в результате эскалации палестино-израильского конфликта в сектор Газа погибли 232 человека, пострадали почти 1,7 тыс. человек. По данным Минздрава Израиля, погибли более 300 человек, 1,5 тыс. ранены, отмечает издание