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Глава комитета сената США призвал назначить посла в Израиле

Глава комитета сената США Бен Кардин призвал назначить посла в Израиле

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен добиваться утверждения нового американского посла в Израиле. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

«Сейчас как никогда важно, чтобы в Израиле был утвержденный сенатом посол. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги вместе со мной без промедления утвердят [бывшего] министра [финансов США] Джейкоба Лью на посту нового американского посла в Израиле», — заявил Кардин. Предыдущий посол США в Израиле Томас Найдс летом ушел в отставку. 

Кардин также объявил о планах «при первой возможности» внести законопроект о выделении помощи Израилю. По его словам, эта мера, в частности, будет предусматривать пополнение запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол».

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля, страна подверглась ракетным атакам, отряд боевиков проник в ее приграничные районы. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить авиаудары по Газе.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает Израиль «перед лицом этого террористического нападения», добавив, что «террористическим атакам никогда не может быть оправдания». «Израиль имеет право защищать себя и свой народ», — сказал он, пообещав «твердую и непоколебимую поддержку».

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Израиль посол Сенат США США посольство ХАМАС
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