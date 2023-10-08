Российская авиация нанесла 12 ударов по ВСУ

Авиация группировки российских войск «Запад» за сутки нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по Вооруженным силам Украины на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы группировка уничтожила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в районах Макеевки, Западной, Лозовой и Ольговки.

Минобороны регулярно отчитывается о нанесении ударов по позициям ВСУ и уничтожении украинской военной техники, в том числе иностранного производства. Так, 7 октября группировка «Запад» уничтожила две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также артиллерийскую систему М777 производства США.