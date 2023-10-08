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Путин спрогнозировал хороший урожай в России

Путин: Россия получит хороший угрожай в 2023 году

В России в 2023 году будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, также вырастет производство мяса, рыбы и молока. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

«В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна — почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы», — заявил Путин.

Президент добавил, что работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. По его словам, «растет и экспортный потенциал отрасли»: продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта, причем по ряду позиций, таким как пшеница, рыба, российские компании стали глобальными лидерами.

В конце сентября источники Bloomberg рассказали, что Египет ведет с Россией межправительственные переговоры о приобретении 1 млн т пшеницы. Как отмечает агентство, Египет — один из крупнейших импортеров зерна, его закупки считаются глобальным ориентиром.

Минсельхоз России в марте советовал не поставлять пшеницу за границу дешевле чем $260 за тонну, а в начале июня — $240 за тонну, писали «Ведомости» со ссылкой на трех участников заседания. В целом рекомендации соблюдались. Один из них пояснил, что совет связан с низкой ценой зерна на внутреннем рынке. Как считают эксперты, так Минсельхоз стремится поддержать стоимость закупки зерна у аграриев.

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Владимир Путин поздравление сельское хозяйство экспорт зерно овощи фрукты продовольствие
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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