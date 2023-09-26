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Bloomberg узнал об изменении позиции Египта по закупкам зерна из России

Bloomberg: Египет ведет переговоры о покупке 1 млн тонн российской пшеницы
Россия обсуждает продажу крупной партии зерна с одним из крупнейших импортеров — Египтом. Bloomberg писал ранее о срыве сделки из-за неофициального введения Москвой минимального порога цен. С начала года пшеница подешевела на 20%
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Египет ведет с Россией межправительственные переговоры о приобретении 1 млн тонн пшеницы, в какой стадии находится сделка неизвестно. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Египет — один из крупнейших импортеров зерна, его закупки считаются глобальным ориентиром, отмечает агентство. Прежде Египет закупал агрокультуры через тендеры, но в начале 2023-го зерно и растительные масла были разрешены к покупкам через межправительственные сделки.

21 сентября Bloomberg сообщил о срыве сделки России и Египта по закупке 480 000 т зерна: страна выбрала импорт из Франции и Болгарии. По сведениям источников, Москва не согласилась с предложенной суммой закупки, поскольку она была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, который пыталась установить Россия. Власти Египта отвергли наличие каких-либо разногласий с Россией.

Минсельхоз в марте советовал не поставлять пшеницу за границу дешевле, чем по $260 за тонну, а в начале июня — $240 за тонну, писали «Ведомости» со ссылкой на трех участников заседания. В целом рекомендации соблюдались. Один из них пояснил, что совет связан с низкой ценой зерна на внутреннем рынке. Как считают эксперты, так Минсельхоз стремится поддержать стоимость закупки зерна у аграриев.

С начала года российская пшеница подешевела более чем на 20% — с более чем $309 в первых числах января до $243,4 к 21 сентября (данные на базисе FOB ЧМ — с отгрузкой в Черноморском порту). Причина — рекордные зерновые запасы (на 1 августа — почти 19 млн т, плюс 7% к среднему многолетнему показателю), поясняли аналитики «Совэкон».

«То, что [власти] заговорили о минимальных ценах, это сигнал, правительство пытается стабилизировать «дно» рынка», — пояснил Forbes гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут напомнил, что недавно Китай приобрел зерно у Франции: «И это не Америка, с которой стране просто надо поддерживать платежный баланс, это выбор в пользу предсказуемости»

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
пшеница Египет зерно
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