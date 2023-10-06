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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку назвали «примером лицемерия» слова Макрона о встрече в Гранаде

МИД Азербайджана: слова Макрона о встрече в Гранаде — пример лицемерия
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Jon Nazca / Reuters)

В МИДе Азербайджана назвали «примером лицемерия» заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отказе Баку и Анкары участвовать во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Каждому участнику мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации по этому вопросу — неподобающий подход для главы государства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Эрдогана не пригласили присоединиться к Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу в качестве посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном, сообщает France 24. На присутствии Эрдогана настаивала азербайджанская сторона.

В МИДе также заявили, что «говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо». «Было бы полезнее, чтобы Франция положила конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение Армении и препятствующей миру и стабильности в регионе», — заявили в МИДе.

Макрон надеялся, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сядут за одним столом на переговорах в Гранаде на неформальном саммите 5 октября, сообщал Bloomberg. Тем не менее Алиев решил не ехать в Гранаду, после того как стало ясно, что на встрече не будет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

После того как Алиев не пришел на встречу, Макрон обвинил Баку в нарушении международного права.

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«У Франции нет проблем с Азербайджаном, но у Азербайджана есть проблемы с взятыми на себя обязательствами, с тем, чтобы держать свое слово, а также уважать международное право», — сказал он. Тем не менее президент Франции заявил, что вводить какие-либо санкции против Баку сейчас было бы «контрпродуктивно».

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Азербайджан Турция Эмманюэль Макрон МИД
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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