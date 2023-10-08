Особое положение ввели на всей территории Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Об этом сообщил офис министра, передает The Times of Israel.

Ранее особое положение действовало в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе 80 км от сектора Газа. Такой режим позволяет Армии обороны Израиля «ограничивать собрания и закрывать районы», отмечает The Times of Israel.

Утром 7 октября движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. К вечеру ЦАХАЛ заявила, что восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы. В список отбитых населенных пунктов вошли Сдерот, Софа, Керем Шалом, Нирим, Назив Хатара, Нир Оз, застава Нахаль Оз, Хулит, Нир Ам, Нир Ицхак, Беэр-Шева, Сде Йемен, Маген и Урим.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС. «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — пообещал он.

Телеканал Al Jazeera сообщал о 232 погибших палестинцев, еще 1697 получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле пострадали более 1,5 тыс. человек, по меньшей мере 250 погибли, сообщал израильский Минздрав.

Погиб в том числе командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг. Его убили в ходе боестолкновений в районе Керем Шалом недалеко от границы с сектором Газа. Среди раненых также есть девять граждан Непала, которые работали на ферме в Израиле.