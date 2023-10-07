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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия Израиля сообщила об уничтожении сотен боевиков ХАМАС

ЦАХАЛ сообщила о сотнях уничтоженных боевиков ХАМАС на юге Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Сухопутные и воздушные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние часы уничтожили «сотни террористов» в населенных пунктах на юге страны, сообщила пресс-служба вооруженных сил на своей странице в Х (бывший Twitter). 7 октября палестинский ХАМАС атаковал Израиль и проник в целый ряд жилых районов в южной части страны.

ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж
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Как сообщили в ЦАХАЛ, военные самолеты в частности уничтожили двух боевиков, которые пытались пересечь ограждение в районе КПП «Карни», девятерых обезвредили в кибуце (коммуне) Нирим, еще четверых — в районе КПП «Эрез» и в кибуце Нир-Оз.

Силы ЦАХАЛ также обезвредили боевиков в кибуцах Суфа, Кфар-Газа и Керем-Шалом, отмечается в сообщении.

ХАМАС начал операцию против Израиля утром 7 октября. Она сопровождалась многочисленными ракетными ударами и проникновением боевиков на территорию страны. Движение объяснило свои действия ответом на «преступления оккупации» палестинских территорий. США и ЕС осудили атаку, Россия призвала стороны прекратить огонь, ХАМАС поддержали Иран и Сирия.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, в Израиле решили начать массовый призыв резервистов и объявили ЧС на всей территории страны.В ответ на действия ХАМАС израильская армия начала наносить авиаудары по сектору Газа. Кроме того, Нетаньяху анонсировал «длительную и мощную» военную кампанию против ХАМАС.

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В результате боевых действий в Израиле, по последним данным, погибли порядка 150 человек, 1104 человека пострадали. Палестинская сторона сообщала о почти 200 жертвах при ударах по сектору Газа, свыше 1600 получили ранения.

Теги
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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