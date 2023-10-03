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Третья страна ЕС введет временный контроль на границе со Словакией

Австрия вслед за Польшей и Чехией введет контроль на границе со Словакией
Австрия введет пограничный контроль с полуночи 4 октября вслед за Польшей и Чехией. Проверки будут проводить десять дней, затем режим могут продлить. В ЕС опасаются роста нелегальной миграции через Словакию
Фото: Jan Hetfleisch / Getty Images
Фото: Jan Hetfleisch / Getty Images

Австрия вводит десятидневный режим контроля на границе со Словакией с возможностью дальнейшего продления, передает ORF со ссылкой на главу МВД страны Герхарда Карнера. Ранее о таком же решении объявили власти Польши и Чехии.

Ограничения вступят в силу в 00:00 4 октября (1:00 мск). Как пояснил Карнер, контроль должен помочь в борьбе с нелегальными мигрантами и контрабандой.

Аналогичные меры на польско-словацкой и чешско-словацкой границах также начнут действовать в полночь. Объявляя об этом решении, глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что с 2022 года число нелегальных мигрантов в Словакии выросло на 1000%. Попавшие в Польшу мигранты затем едут в Германию и другие западноевропейские страны, пояснил он.

Вероятность, что пограничный контроль будет продлен по истечении десяти дней, глава МВД Польши назвал высокой.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил на своей странице в X (ранее — Twitter), что Чехия введет контроль на границе со Словакией с 4 октября на такой же срок. Как и Карнер, он объяснил меры борьбой с контрабандой и нелегалами. И уточнил, что въезжающих будут проверять выборочно. «Мы будем постоянно оценивать ситуацию, и пограничный режим будет корректироваться», — заверил министр. Чехия согласовала свое решение с Польшей и поддерживает контакты с властями Австрии и Словакии по этому поводу, добавил министр.

Словакия является одной из основных транзитных стран для нелегальных мигрантов. По итогам 2022 года в стране были зарегистрированы свыше 425 тыс. мигрантов.

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30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» экс-премьера страны (в 2006–2010 и 2012–2018 годах) Роберта Фицо. Она набрала 23,58% голосов.

Reuters и The Washington Post называли Фицо пророссийским политиком и популистом. После начала российской военной операции на Украине он критиковал Запад, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов».

Фицо также неоднократно критиковал власти ЕС за миграционную политику, он называл ее «ритуальным суицидом». В сентябре он выступил за восстановление контроля на границе с Венгрией, через которую значительная часть нелегальных мигрантов проникает в Словакию. На границе с Венгрией необходимо разместить пограничные патрули и специальную технику, чтобы в республику «не прошел ни один [нелегальный] беженец», пояснил Фицо.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Словакия Австрия пограничный контроль
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