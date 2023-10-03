Польша и Чехия введут пограничный контроль для въезжающих из Словакии

Польша и Чехия на 10 дней возобновят погранконтроль на границе со Словакией из-за роста нелегальной миграции. За несколько дней до этого в Словакии победила партия экс-премьера Фицо, который критиковал миграционную политику ЕС

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Польша с 4 октября возобновит пограничный контроль на границе со Словакией в связи с ростом нелегальной миграции, сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский.

«Правительство приняло решение с полуночи временно возобновить пограничный контроль на границе со Словакией», — сказал Каминьский.

По словам министра, изначально пограничный контроль вводится на десять дней с возможностью продления. Он пояснил, что причиной такого решения стал рост числа нелегальных мигрантов на так называемом балканском маршруте.

Также о введении погранконтроля со Словакией на десять дней сообщили власти Чехии. Решение там также обосновали ростом нелегальной миграции.

Протяженность границы Словакии с Польшей превышает 540 км, с Чехией — 250 км. Современные границы трех государств появились после раздела Чехословакии и были зафиксированы в 1993 году. Также Словакия граничит с Австрией, Венгрией и Украиной. Словакия является одной из основных транзитных стран для нелегальных мигрантов. По итогам 2022 года в стране было зарегистрировано свыше 425 тыс. мигрантов.

30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала левоцентристская партия бывшего премьер-министра Словакии (в 2006–2010 и 2012–2018 годах) Роберта Фицо «Направление — социальная демократия», набрав 23,58% голосов.

Reuters и The Washington Post называли его пророссийским политиком и популистом. Так, после начала российской военной операции на Украине Фицо выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов».

Помимо этого, Фицо неоднократно критиковал власти ЕС за миграционную политику, в том числе называя ее «ритуальным суицидом». В сентябре он выступил за восстановление контроля на границе с Венгрией, через которую нелегальные мигранты проникают в Словакию. На границе с Венгрией необходимо разместить пограничные патрули и специальную технику, чтобы в республику «не прошел ни один [нелегальный] беженец», отмечал Фицо.