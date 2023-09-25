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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу представил замкомвзвода к званию Героя России за отражение атаки

Глава Минобороны Шойгу представил замкомвзвода Калашникова к званию Героя России
Сюжет
Военная операция на Украине

Шойгу представил замкомвзвода к званию Героя России за отражение атаки
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Министр обороны Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в телеграм-канале.

«За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника <...> заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен <...> к званию Героя Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на южнодонецком направлении в районе села Урожайное 12 украинских штурмовиков предприняли попытку атаковать опорный пункт превосходящими силами. Им противостояли пять российских военных, двое из которых получили ранения, но продолжали держать оборону.

Основной натиск принял на себя замкомвзвода с позывным Большой, он вел прицельный огонь, уточнили в ведомстве. Еще двое бойцов работали по штурмовикам с флангов из блиндажей. В результате штурмовики ВСУ отступили.

Российские бойцы были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества. Ранее замкомвзвода получил медаль «За отвагу».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу детально доложил Владимиру Путину о бое российских военных под Урожайным, передает корреспондент РБК.

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Сергей Шойгу Минобороны Герой России звание Калашников
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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