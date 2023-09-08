Шойгу наградил звездами Героев участников спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.



«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу», — сказал глава российского военного ведомства.

Командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин удостоен звания Героя России за то, что бригада под его командованием совершила скрытный маневр и сумела прорвать оборону ВСУ, зайдя в тыл. Были созданы условия для окружения и разгрома противника.

Командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев вывел боевую машину ТОС-1 из зоны поражения противником, выдал целеуказания и точным артиллерийским огнем уничтожил долговременные укрытия украинской армии.

Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля взял на себя командование ротой после ранения командира. Он сумел вывести роту из окружения, вызвав огонь артиллерии на себя и организовав прорыв.

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