Шойгу наградил звездами Героев участников спецоперации
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.
Церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу», — сказал глава российского военного ведомства.
- Командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин удостоен звания Героя России за то, что бригада под его командованием совершила скрытный маневр и сумела прорвать оборону ВСУ, зайдя в тыл. Были созданы условия для окружения и разгрома противника.
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Командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев вывел боевую машину ТОС-1 из зоны поражения противником, выдал целеуказания и точным артиллерийским огнем уничтожил долговременные укрытия украинской армии.
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Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля взял на себя командование ротой после ранения командира. Он сумел вывести роту из окружения, вызвав огонь артиллерии на себя и организовав прорыв.
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