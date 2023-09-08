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Шойгу наградил звездами Героев участников спецоперации

Шойгу наградил звездами Героев участников спецоперации
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Военная операция на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу наградил звездами Героев участников спецоперации
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Церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу», — сказал глава российского военного ведомства.

  • Командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин удостоен звания Героя России за то, что бригада под его командованием совершила скрытный маневр и сумела прорвать оборону ВСУ, зайдя в тыл. Были созданы условия для окружения и разгрома противника.

  • Командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев вывел боевую машину ТОС-1 из зоны поражения противником, выдал целеуказания и точным артиллерийским огнем уничтожил долговременные укрытия украинской армии.

  • Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля взял на себя командование ротой после ранения командира. Он сумел вывести роту из окружения, вызвав огонь артиллерии на себя и организовав прорыв.

Материал дополняется

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Сергей Шойгу госнаграды спецоперация
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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